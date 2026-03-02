«Ваша кошка — убийца»: В Австралии котикам грозит истребление ради спасения дикой природы

Австралийский зоолог Антоне Мартинхо-Трасуэлл из Сиднейского университета призвал полностью запретить кошек и объявить их владение вне закона ради спасения исчезающих видов местной фауны. По словам ученого, единственный способ остановить истребление животных в Австралии — дать кошкам как виду постепенно вымереть, пишет Daily mail.
Согласно подсчетам, одичавшие и домашние кошки убивают около трех миллиардов австралийских животных ежегодно — 8,2 миллиона жертв в день. В стране насчитывается до шести миллионов одичавших и 4,9 миллиона домашних котиков, каждый из которых ежегодно убивает от 186 до 200 животных. Для понимания масштаба проблемы один из охотников на кошек Шон О’Ши предложил представить, что по стране свободно разгуливают миллионы львов и тигров.
Мартинхо-Трасуэлл назвал отношение австралийцев к домашним питомцам «беспечным». «Я люблю животных. Нам не нужны кошки. Каждая домашняя кошка — потенциальная беглянка. Ваша кошка — убийца», — заявил ученый.
Он признает, что избавиться от одичавших кошек сложно, но назвал сокращение популяции домашних кошек на 40−80% реалистичной задачей.
Ранее KP.RU писал, что в зоопарке британского Корнуолла усыпили двух неразлучных друзей-животных. Сотрудники провели процедуру для капибары Джонсона и тапира Эла, чтобы «ни одному из них не было одиноко».