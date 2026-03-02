«Ваша кошка — убийца»: В Австралии котикам грозит истребление ради спасения дикой природы

Согласно подсчетам, одичавшие и домашние кошки убивают около трех миллиардов австралийских животных ежегодно — 8,2 миллиона жертв в день. В стране насчитывается до шести миллионов одичавших и 4,9 миллиона домашних котиков, каждый из которых ежегодно убивает от 186 до 200 животных. Для понимания масштаба проблемы один из охотников на кошек Шон О’Ши предложил представить, что по стране свободно разгуливают миллионы львов и тигров.