Овчинский: в Богородском начата подготовка к строительству ЖК по реновации

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее сообщил, что со старта реновации в столице подготовлено более трехсот площадок для строительства новых домов, в частности, в Восточном округе освободили сорок территорий. Основная цель программы — поэтапное переселение москвичей из старых зданий в новые жилые комплексы. Этот процесс осуществляется путем сноса полностью расселенных домов, на месте которых возводятся новые здания. Это позволяет городу улучшать условия жизни, а жителям — переезжать в современные дома.