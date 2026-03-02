Овчинский: в Богородском начата подготовка к строительству ЖК по реновации

На востоке Москвы, в Богородском районе, построят дом по программе реновации. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, специалисты уже приступили к подготовительным работам, необходимым для возведения.
«Район Богородское занимает третье место на востоке столицы по общему количеству домов, вошедших в действующую программу реновации. Строительная площадка расположена по адресу: улица Ивантеевская, земельный участок ⅓. Общая площадь жилого комплекса из трех разновысотных корпусов будет более 25 тысяч квадратных метров. В доме появится 253 квартиры жилой площадью свыше 16 тысяч квадратных метров. Также пять квартир оборудуют для маломобильных граждан», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
На первом нежилом этаже нового здания разместятся социальные объекты (магазины, пункты выдачи заказов, кофейни и другие сервисы). В подъездах будут оборудованы комнаты для консьержей и места для хранения колясок.
Территория вокруг ЖК будет благоустроена и озеленена. Во внутреннем дворе появится комфортная общественная зона с отдельными детскими и спортивными площадками, покрытыми безопасным прорезиненным материалом. Также будет создана зона для спокойного отдыха. На подземном уровне разместится автомобильный паркинг.
Строительство будет осуществляться в соответствии со стандартами реновации с использованием качественных материалов, преимущественно российского производства, которые соответствуют требованиям энергоэффективности.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее сообщил, что со старта реновации в столице подготовлено более трехсот площадок для строительства новых домов, в частности, в Восточном округе освободили сорок территорий. Основная цель программы — поэтапное переселение москвичей из старых зданий в новые жилые комплексы. Этот процесс осуществляется путем сноса полностью расселенных домов, на месте которых возводятся новые здания. Это позволяет городу улучшать условия жизни, а жителям — переезжать в современные дома.
Мэр Москвы Сергей Собянин 10 февраля проинформировал о том, что программа реновации в городе выполнена более чем на 25%.