Сибирякам рассказали, как покупать машины на азиатских аукционах

«Мы начинаем искать приглянувшийся автомобиль на рынках Кореи, Китая или Японии. Клиену предоставляем фото. Если его всё устраивает, то на китайском и корейском рынке мы эту машину будем приобретать, а если нужный автомобиль нашёлся на японском рынке, сыграем на аукционе. Важно, что, когда мы предоставляем клиенту счёт, он должен оплатить его по реквизитам самостоятельно, чтобы избежать коммерческого утильсбора, который может составить 300 тысяч и больше. В зависимости от автомобиля, это колоссальные цифры оказываются неподъемны для многих людей в нынешней экономической ситуации», — цитирует Горсайт слова эксперта.