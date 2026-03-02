Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За два дня в представительство Башкирии в ОАЭ обратились 25 туристов

Жители республики просят помочь с жильем и продлением отелей.

Источник: Комсомольская правда

В представительство Башкирии при Торговом представительстве России в Объединенных Арабских Эмиратах за два дня обратились 25 человек. Об этом сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева.

По ее словам, все обращения касаются организационных и бытовых вопросов: туристы просят помочь найти новое жилье, снять апартаменты или продлить проживание в гостинице. Все отдыхающие живы и здоровы. Туроператоры самостоятельно решают вопросы с размещением: либо продлевают контракты с текущими отелями, либо подбирают альтернативные варианты. В ближайшее время для помощи башкирским туристам, оказавшимся в сложной ситуации на Ближнем Востоке, планируют запустить кол-центр, передает «РБК-Уфа».

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль начали бомбардировки Ирана. Тегеран нанес ответные удары, в том числе по военным объектам в Катаре, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ. Взрывы прогремели в Абу-Даби и Дубае.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше