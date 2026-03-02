За два дня в представительство Башкирии в ОАЭ обратились 25 туристов

По ее словам, все обращения касаются организационных и бытовых вопросов: туристы просят помочь найти новое жилье, снять апартаменты или продлить проживание в гостинице. Все отдыхающие живы и здоровы. Туроператоры самостоятельно решают вопросы с размещением: либо продлевают контракты с текущими отелями, либо подбирают альтернативные варианты. В ближайшее время для помощи башкирским туристам, оказавшимся в сложной ситуации на Ближнем Востоке, планируют запустить кол-центр, передает «РБК-Уфа».