Как Кровавая Луна повлияет на твой знак зодиака

Это время тотальной ревизии: от полок в шкафу до собственной совести. Однако расслабиться и просто навести порядок не получится — ситуацию осложняет ретроградный Меркурий, который как раз идет по Деве. Это создает эффект «сломанного телефона» во Вселенной: пока мы пытаемся разобрать завалы, Меркурий путает мысли, возвращает старые задачи и подкидывает неожиданные сюрпризы в виде встреч с бывшими коллегами или потери важных файлов. Сочетание педантичной Девы и Меркурия требует от нас гипервнимательности: сейчас лучше трижды перепроверить договор, чем потом разбираться с последствиями, а любое обещание, данное в этот период, может обернуться обязательством, о котором вы пожалеете. >>> Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают.