Климатолог Пестрякова: лето 2026 года может оказаться щедрым на осадки

Весна вступила в свои права строго по календарю. Кажется, что снежная и морозная зима сдалась без боя, с первых чисел марта на улице плюсовая температура.
Синоптики прогнозируют, что стоит ждать сильное половодье. А раннее потепление принесет нашествие оголодавших клещей. Лето 2026 года может быть жарким и щедрым на комаров.
Климатолог Екатерина Пестрякова склонна полагать, что пока рано делать такие долгосрочные прогнозы.
— Возможно, будет влажное лето, потому что пошли влажные годы. Видите, сколько осадков, — пояснила она в беседе с 360.ru.
Эколог Роман Пукалов отмечает, что активность насекомых-кровопийц будет зависеть от того, каким выдастся этот весенний сезон. Если будет много луж, теплых водоемов, то комары дадут о себе знать в огромных количествах.
Высокая влажность так же заставит клещей проснуться раньше времени.
— Все будет зависеть от марта, апреля и первой половины мая. Если у нас будет во второй половине апреля сухая и жаркая погода, и снег уже сойдет, луж останется мало, а комары еще не будут готовы к вылету, ну, вряд ли какого-то особенного пика можно ждать, — подчеркнул эколог.
Дачников также предупреждают, что в ближайший сезон на дачных участках ожидается нашествие новых вредителей, в числе которых муха-горбатка, азиатская ягодная дрозофила и южный зеленый клоп, который родом из Африки. А иксодовые клещи станут опасны уже в марте, пишет Газета.Ru.
А вот период цветения у растений снежная зима 2026 года может задержать цветение. Это значит, что пик аллергий сдвинется на более поздний срок, пишет Царьград.