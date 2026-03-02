Женщина подала в суд на новосибирскую клинику после неудачной подтяжки век

«Я подписала согласие, операцию проводили под местной анестезией 25 апреля. Когда делали разрезы на веках, я почувствовала нестерпимую боль, кричала, но врач не придала этому значения. Этот ад продолжался более двух часов, после чего меня перевели в стационар и выписали в бинтах на следующий день. Врач дала рекомендации, но не назначила антибиотики. Врач сначала успокаивала меня, что всё в порядке. 3 мая мне сняли швы, а отёк под левым глазом только увеличился. Потом оказалось, что внутри оставили кусочек хирургической нити, но постарались это скрыть. Я убеждала, что у меня абсцесс нижнего века, 7 мая врач провела операцию: вскрыла абсцесс, установила дренаж. Было адски больно, как на первой операции. Две недели я ходила на перевязки и промывания, нить вымыли, на месте абсцесса образовалось уплотнение, а от дренажа остался шрам. Веко было искривлено, вывернуто и смещено вниз — перестало касаться глазного яблока. В сентябре я прошла обследование в федеральном медцентре, там поставили диагноз: блефарит левого века, гиперплазия ретинального эпителия, дегенерации. После я пошла к неврологу, он выявил нейропатию лицевого нерва с парезом мышцы левого глаза. У меня снизилось зрение на левом глазу, веко провисло из-за огромного количества уколов, левый глаз опущен, я не могу полностью сомкнуть веки», — рассказала пациентка.