Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курс доллара может достичь 100 рублей при одном условии

Курс доллара может достичь 100 рублей и выше к концу года, если бюджетное правило будет существенно ужесточено, например, цена отсечения нефти опустится до 40−45 долларов за баррель, спрогнозировал в беседе с «Газетой.ru» инвестиционный стратег Александр Бахтин. По его оценке, это сократит предложение валюты.

Источник: Life.ru

«Во втором полугодии это может наложиться на эффект от снижения ключевой ставки и восстановления спроса на зарубежную валюту под импорт, оживления кредитования и экономической активности», — отметил эксперт.

Однако базовым сценарием он считает более аккуратное ужесточение — до 50 долларов за баррель. Тогда валюта окажется в районе 90 рублей. При этом геополитика может сыграть двояко: мирное урегулирование на Украине сначала укрепит рублёвые активы, но затем частичный демонтаж санкций и рост импорта подстегнут спрос на валюту, и курсы пойдут вверх. Поэтому лучше формировать валютную часть сбережений на уровне 30−40%.

Кстати, согласно прогнозу эксперта по фондовому рынку, в марте доллар будет стоить 76−79 рублей, евро — 89−93 рубля, а юань — 11−11,5 рубля. По его оценке, на среднесрочном горизонте рубль, вероятнее всего, перейдёт к умеренному, но устойчивому ослаблению.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.