Курс доллара может достичь 100 рублей при одном условии

Однако базовым сценарием он считает более аккуратное ужесточение — до 50 долларов за баррель. Тогда валюта окажется в районе 90 рублей. При этом геополитика может сыграть двояко: мирное урегулирование на Украине сначала укрепит рублёвые активы, но затем частичный демонтаж санкций и рост импорта подстегнут спрос на валюту, и курсы пойдут вверх. Поэтому лучше формировать валютную часть сбережений на уровне 30−40%.