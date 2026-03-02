Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ещё 39 россиян вывезли из Ирана через Азербайджан

Российское посольство в Баку организовало эвакуацию 39 граждан РФ из Ирана через Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

Источник: Life.ru

Переход начался 1 марта 2026 года через пропускной пункт «Астана» на ирано-азербайджанской границе. В посольстве уточнили, что на данный момент все 39 человек успешно пересекли границу. Операция продолжается, российские дипломаты держат ситуацию на контроле.

Ранее Life.ru рассказывал, что в данный момент российские туристы без каких-либо препятствий пересекают сухопутную границу между Оманом и ОАЭ. Основной трудностью для желающих вернуться в РФ является большое скопление машин.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше