Россиянам рассказали, кому ждать индексации пенсии с 1 апреля

Социальные пенсии назначаются гражданам, не имеющим достаточного страхового стажа, в том числе детям с инвалидностью, детям, оба родителя которых неизвестны, и взрослым инвалидам с детства. К государственному обеспечению относятся участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда, пострадавшие от радиационных катастроф и члены их семей, а также работники лётно-испытательного состава.
«После индексации средний размер социальной пенсии составит 16 590 рублей, перерасчёт будет произведён автоматически Социальным фондом России без необходимости подачи заявлений», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.
К слову, пенсионные выплаты в большинстве случаев начисляются автоматически, однако ряд пособий оформляется исключительно через личное обращение в Соцфонд. К примеру, необходимо лично подавать документы на субсидии для покрытия коммунальных платежей, если они превышают установленные региональные нормы.
Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.