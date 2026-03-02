Россиянам рассказали, кому ждать индексации пенсии с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8%, рассказал сенатор Совета Федерации Игорь Мурог. По его словам, повышение затронет около 4,3 миллиона получателей, включая 3,6 миллиона человек с социальными пенсиями по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца, а также примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.