НДС как удавка для ресторанного бизнеса: правительство Молдовы готово выкинуть 23 тысячи человек на улицу

Задуманное правительством Молдовы повышение ставки НДС для ресторанно-гостиничной отрасли угрожает оставить без работы 23 000 человек, сообщила исполнительный директор Национальной ассоциации рестораторов и мест отдыха Молдовы Ольга Калмыш.
По её словам, занятость в отрасли в 2024 году увеличилась на 40%, однако, если налоговая нагрузка повысится, то увольнения тысяч работников неизбежны.
Заведения общественного питания дают госбюджету 1,8% доходов и сами рестораторы не считают действующую 8-процентную ставку НДС льготами или неоправданными послаблениями со стороны государства.
Ну что тут сказать… То, что правительство судорожно ищет налогооблагаемую базу и за неимением оной давит на ту, что под рукой. Можно было бы оставить ставку и работать над расширением базы, но для этого должна быть другая политика, другой подход, другое мировосприятие и другая власть — во всех случаях не такая дебильная, как есть сейчас.
Но за кого голосовали рестораторы в массе хорошо известно — так что кушайте на здоровье. Повелись на морковку — нечего теперь жаловаться, что она была из пластмассы и вообще несъедобная.