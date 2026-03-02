НДС как удавка для ресторанного бизнеса: правительство Молдовы готово выкинуть 23 тысячи человек на улицу

Ну что тут сказать… То, что правительство судорожно ищет налогооблагаемую базу и за неимением оной давит на ту, что под рукой. Можно было бы оставить ставку и работать над расширением базы, но для этого должна быть другая политика, другой подход, другое мировосприятие и другая власть — во всех случаях не такая дебильная, как есть сейчас.