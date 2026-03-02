Bild: В ФРГ произошел скандал из-за фото депутатов с чемоданами жертв холокоста

В Германии разгорелся скандал после того, как два депутата парламента Бремена опубликовали в соцсетях фотографии, на которых они радостно улыбаются, позируя с чемоданами, принадлежавшими жертвам холокоста. Об этом пишет Bild.
По данным источника, политики позировали с оригинальными экспонатами выставки, которая проходит в здании бременского парламента и рассказывает об ужасах нацистского режима.
Одна из парламентариев опубликовала фото с надписью «На сегодня хватит». После волны критики публикации удалили. Позже депутаты принесли извинения из-за случившегося.
В сентябре федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что будущее страны немыслимо без еврейской жизни и культуры. Выступая на мероприятии, посвященном 75-летию Центрального совета евреев, Мерц подчеркнул, что без еврейского присутствия Германия «навсегда будет вырвана с корнем».
В том же месяце Еврокомиссия объявила о решении приостановить помощь Израилю, за исключением поддержки гражданского общества и мемориала «Яд ва-Шем», посвященного холокосту, в связи с обострением израильско-палестинского конфликта.