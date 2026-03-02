Суд арестовал главу «Виту проект» по подозрению в хищении у Росгвардии 83,7 млн

Генеральный директор компании «Виту проект» Сергей Архипов, подозреваемый в хищении бюджетных средств в размере 83,7 млн рублей у Росгвардии, заключен под стражу до 15 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела 235-го гарнизонного военного суда.
«Избрать в отношении Архипова С. В., подозреваемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 апреля», — сказано в документе.
При этом сам Архипов не признает себя виновным. Также уголовное дело было возбуждено в отношении одного из сотрудников застройщика войск национальной гвардии РФ.
Ранее стало известно, что Архипов и другие должностные лица департамента строительства Росгвардии и ФГКУ «9-й ЦЗЗ Росгвардии» в 2023 году решили похитить бюджетные средства, выделенные на строительство объектов. Преступная группа поспособствовала заключению допсоглашений об увеличении цены контракта на 83,7 млн рублей.
Ранее KP.RU писал, что основателю издания Readovka Андрею Костылеву вменяют хищение 1 млрд рублей у Минобороны РФ. Возбуждено уголовное дело возбуждено по факту хищения. Представитель следствия настаивает на аресте Костылева.