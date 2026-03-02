Россиян предупредили о новых схемах мошенников перед праздником

Также перед праздником активизировалась схема с ложной доставкой цветов. Мужчинам звонят или пишут якобы курьеры и просят перевести предоплату за «эксклюзивный букет» или оплатить доставку переводом на карту физического лица. Женщинам могут сообщать о «тайном поклоннике» и просить назвать код из СМС для подтверждения получения подарка.