Россиян предупредили о новых схемах мошенников перед праздником

Мошенники начали распространять опасные ссылки под видом поздравительных открыток к 8 Марта. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
По данным специалистов, в мессенджерах и социальных сетях пользователям предлагают «красивые открытки с музыкой» или «интерактивные поздравления». Переход по ссылке может привести на фишинговый сайт, который собирает личные данные, либо запустить загрузку вредоносного программного обеспечения.
Также перед праздником активизировалась схема с ложной доставкой цветов. Мужчинам звонят или пишут якобы курьеры и просят перевести предоплату за «эксклюзивный букет» или оплатить доставку переводом на карту физического лица. Женщинам могут сообщать о «тайном поклоннике» и просить назвать код из СМС для подтверждения получения подарка.
Еще одна схема — фальшивые конкурсы букетов. В социальных сетях создаются страницы, похожие на аккаунты известных цветочных студий. Пользователям предлагают участвовать в розыгрыше ценных призов, а затем требуют оплатить «комиссию» или «доставку» выигрыша.
В «Мошеловке» отметили, что чаще всего жертвами становятся мужчины, выбирающие подарки, женщины, ожидающие поздравлений, и активные пользователи соцсетей.
Специалисты рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, проверять информацию о конкурсах на официальных страницах компаний и помнить, что настоящие курьеры не требуют перевода денег на личные банковские карты.
Читайте также: Подростка пятый день ищут в Ленобласти: может быть под влиянием мошенников.