Как отличить добросовестного продавца от мошенника

Специалисты подчеркивают, что сегодня важно тщательно проверять продавца и его биографические данные, чтобы избежать мошенничества или приобретения квартиры с неприятными сюрпризами, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснили эксперты портала «Банки.ру», гражданам в самую первую очередь рекомендуется обращать внимание на финансовое состояние продавца: наличие алиментов, судебных решений, исполнительных производств, а также просматривать возможные семейные споры между наследниками через специальные базы данных. Такие показатели помогают понять, насколько добросовестным и объективным является продавец.
Ключевыми тревожными признаками могут стать частые изменения условий сделки, непоследовательность в объяснениях или биографических данных, а также пожилой возраст продавца. В таких случаях лучше всего оформить сделку у нотариуса, при этом рекомендуется проводить видеосъемку процесса.
Не лишним будет запросить справку из психоневрологического диспансера о дееспособности продавца, причем желательно делать это за один-два дня до заключения соглашения. Также следует избегать покупки квартир по цене значительно ниже рыночных показателей, ведь снижение стоимости может говорить о скрытых проблемах или мошеннических схемах.
Ответственный продавец, как правило, охотно предоставляет полный пакет документов на недвижимость, соглашается на нотариальное удостоверение сделки и открыт к личной встрече. Такой покупатель может спокойно оплачивать недвижимость безналичным способом и не пытается силой настоять на наличных расчетах.
Дополнительным признаком надежности является длительная история владения квартирой, наличие ясных причин продажи, а также отсутствие цепочек быстрых перепродаж или сомнительных ограничений и обременений на жилье.
Также важным фактором считается честное объяснение продавцом мотивов продажи и его планы по переезду. Лучше всего, если он покупает новую недвижимость взамен продаваемой — это говорит о серьезных намерениях и прозрачной сделке.
Не менее важно, чтобы продавец был готов получать оплату через надежные банковские инструменты: аккредитив или ячейку, а также прописывать в договоре полную стоимость объекта, что служит гарантией серьезности и прозрачности передвижения денег и прав.