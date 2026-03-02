Как отличить добросовестного продавца от мошенника

Не лишним будет запросить справку из психоневрологического диспансера о дееспособности продавца, причем желательно делать это за один-два дня до заключения соглашения. Также следует избегать покупки квартир по цене значительно ниже рыночных показателей, ведь снижение стоимости может говорить о скрытых проблемах или мошеннических схемах.