В Омске появятся радиостанции SPUTNIK и «Орфей» на FM-частотах

В Омске готовятся к запуску две новые радиостанции в FM-диапазоне. Как сообщает РБК Омск, по итогам заседания Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию 25 февраля право вещать в городе получила радиостанция SPUTNIK на частоте 98,5 МГц, а «Орфей» — на 99,7 МГц. Конкретные сроки старта вещания пока не называют.