В Омске появятся радиостанции SPUTNIK и «Орфей» на FM-частотах

В Омске готовятся к запуску две новые радиостанции в FM-диапазоне. Как сообщает РБК Омск, по итогам заседания Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию 25 февраля право вещать в городе получила радиостанция SPUTNIK на частоте 98,5 МГц, а «Орфей» — на 99,7 МГц. Конкретные сроки старта вещания пока не называют.
Сейчас в Омске работают 28 радиостанций, и ни SPUTNIK, ни «Орфей» ранее не были представлены в городе в FM-диапазоне.
Радио SPUTNIK — проект медиагруппы «Россия сегодня», станция делает ставку на новости, аналитические программы и интервью. «Орфей» специализируется на академической классической музыке и уже подтвердил планы звучать в Омске на 99,7 FM.
Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию действует с 1999 года и проводит конкурсы на распределение радиочастот.