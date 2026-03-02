Иран начал атаковать нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии

Армия Ирана приступила к атакам на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Об этом в понедельник, 2 марта, пишет The Economic Times.
По данным источника, иранские военные ударили по нефтеперерабатывающему заводу ARAMCO в Рас-Таннуре.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет, сообщается в публикации.
В этот же день СМИ сообщили, что над аэропортом Эрбиль в Ираке сбили три беспилотных летательных аппарата. По данным журналистов, дроны уничтожены над местом размещения американских вооруженных сил.
Помимо этого, иранские военные сбили американский истребитель F-15 над Кувейтом. Пилот катапультировался и остался жив. Позже его задержали кувейтские правоохранители.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон направит своих специалистов вместе с украинскими экспертами в страны Персидского залива для уничтожения иранских беспилотников.
1 марта в СМИ появилась информация о том, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра. Там дислоцированы тысячи британских бойцов и военные базы, принадлежащие государству.