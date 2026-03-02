Reuters: британская база на Кипре подверглась атаке двух беспилотников

По их данным, второй дрон был перехвачен при попытке атаковать базу.
ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. База военно-воздушных сил Великобритании Акротири на Кипре подверглась атаке двух беспилотников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, второй дрон был перехвачен при попытке атаковать базу.
Ранее президент Республики Кипр Никос Христодулидис подтвердил факт удара дроном типа «Шахед» по базе в Акротири в 00:03 понедельника по местному времени (01:03 мск — прим. ТАСС).