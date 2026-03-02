Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: британская база на Кипре подверглась атаке двух беспилотников

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. База военно-воздушных сил Великобритании Акротири на Кипре подверглась атаке двух беспилотников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По их данным, второй дрон был перехвачен при попытке атаковать базу.

Ранее президент Республики Кипр Никос Христодулидис подтвердил факт удара дроном типа «Шахед» по базе в Акротири в 00:03 понедельника по местному времени (01:03 мск — прим. ТАСС).