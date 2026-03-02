В Челябинске вскрыли схему хищения 250 млн рублей на строительстве фильтровальной станции: появились первые задержанные

Федеральная служба безопасности вскрыла в Челябинске крупную преступную схему на строительстве фильтровальной станции. Утром 2 марта, сотрудники ФСБ задержали директора и фактического бенефициара ООО «Монтажник». В их домах и на работе проводятся обыски. Об этом сообщает «КП — Челябинск».