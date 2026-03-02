Ричмонд
В Челябинске вскрыли схему хищения 250 млн рублей на строительстве фильтровальной станции: появились первые задержанные

ФСБ задержан подрядчик, строивший фильтровальную станцию для Челябинска.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба безопасности вскрыла в Челябинске крупную преступную схему на строительстве фильтровальной станции. Утром 2 марта, сотрудники ФСБ задержали директора и фактического бенефициара ООО «Монтажник». В их домах и на работе проводятся обыски. Об этом сообщает «КП — Челябинск».

По информации издания, из федерального бюджета похитили более 250 млн рублей, выделенных для строительства станции обеззараживания воды на очистных сооружениях. Кроме подрядчика — ООО «Монтажник», считает следствие, причастны также пока неустановленные сотрудники администрации Челябинска и регионального правительства.

Ранее силовики Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Новосибирске экс-сотрудников государственного центра вирусологии «Вектор». Их подозревают в хищениях.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, подозреваемого в хищении средств, направленных на производство компонентов для систем вооружения повышенной точности.