В последний путь провожают главу омской Русской Поляны Иващенко

Как следует из официальной биографии управленца, в период с 1993 по 2018 годы он служил в органах внутренних дел, имел награды «За отличие в службе» трех степеней. В должность главы Русско-Полянского городского поселения Сергей Иващенко вступил в январе 2021 года. Однако 16 февраля 2026 года в ЕГРЮЛ зафиксирована официальная смена главы Русской-Поляны.