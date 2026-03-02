В последний путь провожают главу омской Русской Поляны Иващенко

В социальных сетях Администрации Русско-Полянского района Омской области в понедельник, 2 марта 2026 года, появилось сообщение о скоропостижной смерти недавно ушедшего в отставку главы местного райцентра Сергея Иващенко. Управленца не стало на 55-м году жизни.
Как следует из официальной биографии управленца, в период с 1993 по 2018 годы он служил в органах внутренних дел, имел награды «За отличие в службе» трех степеней. В должность главы Русско-Полянского городского поселения Сергей Иващенко вступил в январе 2021 года. Однако 16 февраля 2026 года в ЕГРЮЛ зафиксирована официальная смена главы Русской-Поляны.
«Сергей Геннадьевич был сильным руководителем, который реализовал множество проектов на благо жителей. Его жизнь была наполнена служением людям и заботой о нашем поселке», — отмечается в официальной публикации.
Озвучено, что в последний путь Сергея Геннадьевича Иващенко проводят в понедельник, 2 марта 2026 года. Прощание должно начаться в 14:00 по адресу Молодежная, 36 в р.п. Русская Поляна.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнования родным и близким Сергея Геннадьевича Иващенко.