Пособнику организатора теракта на Крымском мосту дали пожизненное

Администратор SIM-бокса, задействованного при подготовке теракта на Крымском мосту, приговорён к пожизненному заключению. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что приговор вынесен в ноябре 2025 года Южным военным судом. Именно через этот SIM-бокс была активирована сим-карта, использованная для регистрации аккаунта организатором теракта в мессенджере. Личность осуждённого и другие детали дела не разглашаются в интересах следствия.

Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт Киева на военном аэродроме на Кубани. В ходе мероприятий был задежран агент ГУР МО Украины 1986 года рождения. Он собирал информацию о работе военных объектов на территории Краснодарского края.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

