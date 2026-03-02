Пособнику организатора теракта на Крымском мосту дали пожизненное

В ведомстве уточнили, что приговор вынесен в ноябре 2025 года Южным военным судом. Именно через этот SIM-бокс была активирована сим-карта, использованная для регистрации аккаунта организатором теракта в мессенджере. Личность осуждённого и другие детали дела не разглашаются в интересах следствия.