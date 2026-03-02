Ричмонд
Ученые НГТУ нашли способ укреплять грунт в 11 раз эффективнее с помощью тока

Новая технология электроосмоса позволяет быстрее осушать почву и тратить меньше энергии.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирском техническом университете разрабатывают метод укрепления грунта с помощью электроосмоса на переменном асимметричном токе. Эксперименты показали, что это в 11 раз эффективнее традиционных подходов. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ.

Как пояснил профессор Евгений Порсев, технология позволяет удалять влагу из пористых сред, повышая плотность и прочность грунта. Это критически важно при строительстве метро, фундаментов и других объектов на глинистых почвах.

Главная проблема классического метода на постоянном токе — поляризация и неравномерное осушение, которые требуют больших затрат энергии. Ученые НГТУ предложили использовать переменный асимметричный ток с подобранной частотой пульсации, совпадающей с колебаниями частиц грунта. Это снимает паразитные эффекты и равномерно распределяет влагу.

Лабораторные тесты на глиноземе подтвердили: энергозатраты снижаются в 11 раз.