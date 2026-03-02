Ученые НГТУ нашли способ укреплять грунт в 11 раз эффективнее с помощью тока

В Новосибирском техническом университете разрабатывают метод укрепления грунта с помощью электроосмоса на переменном асимметричном токе. Эксперименты показали, что это в 11 раз эффективнее традиционных подходов. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ.