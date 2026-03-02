Ричмонд
Аэропорт Абу-Даби отправил 2 марта первый за сутки самолет

Небо над Объединенными Арабскими Эмиратами ранее было закрыто.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт столицы Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов отправил 2 марта первый за сутки самолет, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Небо над ОАЭ и другими странами Ближнего востока долго было закрыто с начала военной операции, которую развязали США и Израиль против Ирана.

В Объединенных Арабских Эмиратах 28 февраля закрыли аэропорты Дубая и Абу-Даби, воздушное пространство над страной ограничено, рейсы массово отменялись. На фоне атак и ударов по инфраструктуре повреждены терминалы, один человек погиб, десятки тысяч туристов не могут вылететь домой.

Всего из-за закрытого неба в ОАЭ и в соседних странах Ближнего Востока застряли около 20 тысяч россиян, еще тысячи не могут добраться на курорты со стыковками через Дубай и Абу-Даби.

В одних только Эмиратах насчитывалось 50 тысяч россиян, которые не могли улететь в Россию из-за приостановки деятельности аэропортов, сообщили в Ассоциации туроператоров РФ. В Катаре их примерно 1000, в Омане — 700.

