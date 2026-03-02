Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал о двух попытках Ирана устранить его

Трамп не уточнил, когда Иран пытался его устранить.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана во главе с Али Хаменеи дважды пыталось его устранить. С соответствующим заявлением американский лидер выступил перед журналистами.

На тему действий Тегерана глава Белого дома высказался в понедельник, 2 марта. Тогда он сообщил, мол, Иран дважды пытался его устранить. Но, по словам американского лидера, ему удалось «достать» Али Хаменеи раньше.

При этом какой-либо конкретики Трамп не дал. В частности, не уточнил, когда были предприняты попытки покушения и как они выглядели. Аналогичная ситуация с другими подробностями. Их президент США также не раскрыл.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше