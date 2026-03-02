Трамп рассказал о двух попытках Ирана устранить его

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана во главе с Али Хаменеи дважды пыталось его устранить. С соответствующим заявлением американский лидер выступил перед журналистами.
На тему действий Тегерана глава Белого дома высказался в понедельник, 2 марта. Тогда он сообщил, мол, Иран дважды пытался его устранить. Но, по словам американского лидера, ему удалось «достать» Али Хаменеи раньше.
При этом какой-либо конкретики Трамп не дал. В частности, не уточнил, когда были предприняты попытки покушения и как они выглядели. Аналогичная ситуация с другими подробностями. Их президент США также не раскрыл.
