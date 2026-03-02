Ричмонд
В Новосибирской области локализовали очаги пастереллёза

Приняты меры в Новосибирской области по локализации очагов заболевания пастереллёзом, усилен контроль на прилегающих территориях.

Источник: НДН.ИНФО

Опасности для населения нет, сообщили в министерстве сельского хозяйства области.

По решению Россельхознадзора РФ Новосибирская область имеет статус региона «с неопределенным статусом с вакцинацией» по пастереллёзу. Очаги заболевания локализованы в Черепановском и Карасукском районах.

В соседней Томской области пастереллёз выявили у крупного рогатого скота на ферме «Заречное». Всего было инфицировано более 1 тысячи животных.

В Алтайском крае из-за вспышки заболевания карантин ввели на крупнейших животноводческих комплексах.

Специалисты государственной ветеринарной службы оперативно провели диагностические исследования, приняли меры по локализации очагов, усилили ветеринарный контроль на прилегающих территориях и продолжают постоянный мониторинг эпизоотической обстановки.

В Минсельхозе НСО подчеркнули, что вся продукция животного происхождения, поступающая в торговую сеть, проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и признана безопасной.

Пастереллёз — бактериальная инфекция, характерная для сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.

Татьяна Картавых.