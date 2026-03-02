В Новосибирской области локализовали очаги пастереллёза

Опасности для населения нет, сообщили в министерстве сельского хозяйства области.
По решению Россельхознадзора РФ Новосибирская область имеет статус региона «с неопределенным статусом с вакцинацией» по пастереллёзу. Очаги заболевания локализованы в Черепановском и Карасукском районах.
В соседней Томской области пастереллёз выявили у крупного рогатого скота на ферме «Заречное». Всего было инфицировано более 1 тысячи животных.
В Алтайском крае из-за вспышки заболевания карантин ввели на крупнейших животноводческих комплексах.
Специалисты государственной ветеринарной службы оперативно провели диагностические исследования, приняли меры по локализации очагов, усилили ветеринарный контроль на прилегающих территориях и продолжают постоянный мониторинг эпизоотической обстановки.
В Минсельхозе НСО подчеркнули, что вся продукция животного происхождения, поступающая в торговую сеть, проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и признана безопасной.
Пастереллёз — бактериальная инфекция, характерная для сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.
Ранее мы рассказывали, что новые штрафы для дачников вступили в силу с 1 марта.
Татьяна Картавых.