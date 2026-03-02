Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новосибирском аэропорту отменили все рейсы в Дубай

Пассажирам рекомендовано обращаться к представителям авиакомпаний для возврата денег или перебронирования.

Источник: Аргументы и факты

В новосибирском аэропорту Толмачёво 2 марта 2026 года полностью отменили утренние вылеты в Дубай, а также все обратные рейсы из ОАЭ, пишет МК Новосибирск.

Отменены:

FZ 964 (flydubai, вылет в 05:50).

S7 5185 (S7 Airlines, вылет в 08:25).

Также не прибыли в Новосибирск:

FZ 963 (ожидаемый прилёт в 04:50).

S7 5786 (ожидаемый прилёт в 21:40).

Пассажирам рекомендовано обращаться к представителям авиакомпаний для возврата денег или перебронирования.

Кроме того, задерживаются рейсы из Краснодара и Сочи:

S7 5116 (Краснодар) — вместо 1 марта в 22:10 прилетит 2 марта в 20:54.

S7 5104 (Сочи) — вместо 1 марта в 22:30 прилетит 2 марта в 18:31.

S7 5102 (Сочи) — вместо 2 марта в 01:40 прилетит в 16:00 того же дня.

В авиакомпании S7 ситуацию прокомментировали так:

«После открытия воздушного пространства S7 планирует организовать вывозные рейсы для пассажиров. Детали по таким рейсам мы будем сообщать дополнительно, в том числе по SMS. Если вы уже находитесь в Дубае и у вас есть билеты на рейсы S7, просим следить за информацией по своему рейсу на сайте. Приезжать в аэропорт сейчас не нужно в соответствии с рекомендациями администрации аэропорта, вход на территорию закрыт как для пассажиров, так и для персонала. По всем вопросам можно обратиться в контактный центр авиакомпании: 8 800 700−07−07 или +7 495 783 07 07».

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что туристка из Новосибирска рассказала об атаке БПЛА в Дубае.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше