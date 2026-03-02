В новосибирском аэропорту отменили все рейсы в Дубай

В новосибирском аэропорту Толмачёво 2 марта 2026 года полностью отменили утренние вылеты в Дубай, а также все обратные рейсы из ОАЭ, пишет МК Новосибирск.
Отменены:
FZ 964 (flydubai, вылет в 05:50).
S7 5185 (S7 Airlines, вылет в 08:25).
Также не прибыли в Новосибирск:
FZ 963 (ожидаемый прилёт в 04:50).
S7 5786 (ожидаемый прилёт в 21:40).
Пассажирам рекомендовано обращаться к представителям авиакомпаний для возврата денег или перебронирования.
Кроме того, задерживаются рейсы из Краснодара и Сочи:
S7 5116 (Краснодар) — вместо 1 марта в 22:10 прилетит 2 марта в 20:54.
S7 5104 (Сочи) — вместо 1 марта в 22:30 прилетит 2 марта в 18:31.
S7 5102 (Сочи) — вместо 2 марта в 01:40 прилетит в 16:00 того же дня.
В авиакомпании S7 ситуацию прокомментировали так:
«После открытия воздушного пространства S7 планирует организовать вывозные рейсы для пассажиров. Детали по таким рейсам мы будем сообщать дополнительно, в том числе по SMS. Если вы уже находитесь в Дубае и у вас есть билеты на рейсы S7, просим следить за информацией по своему рейсу на сайте. Приезжать в аэропорт сейчас не нужно в соответствии с рекомендациями администрации аэропорта, вход на территорию закрыт как для пассажиров, так и для персонала. По всем вопросам можно обратиться в контактный центр авиакомпании:
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что туристка из Новосибирска рассказала об атаке БПЛА в Дубае.