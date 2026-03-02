В новосибирском аэропорту отменили все рейсы в Дубай

«После открытия воздушного пространства S7 планирует организовать вывозные рейсы для пассажиров. Детали по таким рейсам мы будем сообщать дополнительно, в том числе по SMS. Если вы уже находитесь в Дубае и у вас есть билеты на рейсы S7, просим следить за информацией по своему рейсу на сайте. Приезжать в аэропорт сейчас не нужно в соответствии с рекомендациями администрации аэропорта, вход на территорию закрыт как для пассажиров, так и для персонала. По всем вопросам можно обратиться в контактный центр авиакомпании: 8 800 700−07−07 или +7 495 783 07 07».