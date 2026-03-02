Пассажиры отменённых рейсов S7 Новосибирск-Дубай могут вернуть деньги за билет

Рейсы авиакомпании S7 1 и 2 марта в Дубай для пассажиров, вылетающих из Москвы и Новосибирска, были отменены. Информация об этом появилась в официальном канале S7 в Телеграм.
Пассажиры отмененных и перенесенных рейсов могут оформить возврат денежных средств за приобретенные билеты. Если билет был приобретен через сайт S7 или официальное приложение, возврат можно оформить самостоятельно через сервис «Мои бронирования» на сайте или обратиться в контактный центр S7.
«Если билет приобретали на других сайтах или в агентствах, за возвратом следует обратиться в данные компании», — дополнили в авиакомпании.
Там также отметили, что пользователи, планировавшие полеты из России в ОАЭ с 28 февраля по 15 марта включительно и решившие отменить поездку, имеют право на полный возврат стоимости билетов. Для этого следует связаться с контактным центром, если билет покупался через сайт или приложение S7. В случае приобретения через сторонние ресурсы — обращаться в соответствующую компанию.