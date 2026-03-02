Пассажиры отменённых рейсов S7 Новосибирск-Дубай могут вернуть деньги за билет

Там также отметили, что пользователи, планировавшие полеты из России в ОАЭ с 28 февраля по 15 марта включительно и решившие отменить поездку, имеют право на полный возврат стоимости билетов. Для этого следует связаться с контактным центром, если билет покупался через сайт или приложение S7. В случае приобретения через сторонние ресурсы — обращаться в соответствующую компанию.