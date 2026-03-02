Чернышенко объявил о старте конкурса «Наставничество»

«Символично, что именно в этот праздник стартует Всероссийский конкурс “Наставничество”. За 2 года в нем приняли участие более 20 тысяч человек, отобрано 100 практик наставничества, свыше 200 авторов получили дополнительное признание за лучшие работы», — сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.