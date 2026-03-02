Чернышенко объявил о старте конкурса «Наставничество»

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Стартовал прием заявок на третий Всероссийский конкурс «Наставничество», заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В понедельник в России отмечается День наставника.
«Символично, что именно в этот праздник стартует Всероссийский конкурс “Наставничество”. За 2 года в нем приняли участие более 20 тысяч человек, отобрано 100 практик наставничества, свыше 200 авторов получили дополнительное признание за лучшие работы», — сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Уточняется, что главная цель конкурса — сформировать общероссийскую базу лучших практик наставничества, которые являются эффективным инструментом подготовки и поддержки кадров в реальном секторе экономики, системе образования и молодежной политике.
«В этом году мы вводим новую номинацию — “Наставничество в бизнесе и предпринимательстве”. Это важный шаг: мы соберем лучшие практики передачи делового опыта, которые помогают начинающим предпринимателям запускать и развивать свое дело», — приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Отмечается, что итоги конкурса будут подведены в июле 2026 года в рамках Всероссийского семинара-совещания «Наставничество: традиции, опыт, сотрудничество» в Калуге.