Туристка из Новосибирска отметила день рождения в Дубае под взрывы ракет и дронов

Вместо торжественных тостов и фейерверков, сибирячка оказалась свидетельницей военных действий, услышав взрывы ракет и работу систем противовоздушной обороны.
Всё началось 28 февраля, когда Татьяна наслаждалась отдыхом на пляже. Однако безмятежность быстро сменилась шоком — над отелем раздался громкий хлопок, а в небе мелькнул след летящей ракеты.
«С обеда началась более крупномасштабная бомбежка. Вечером мы ужинали в ресторане с видом на улицу. За моей спиной проносились ракеты», — делится Татьяна в эксклюзивном интервью Сиб.фм.
Ночь с 28 февраля на 1 марта превратилась в настоящую драму. По словам Татьяны, из своей роскошной гостиницы на 22-м этаже она видела, как системы ПВО Дубая сбивают беспилотники. Над городом раздавались звуки взрывов, а в пятизвездочном отеле на въезде в Пальму Джумейра вспыхнул пожар.
«На дорогах было очень много спасательной техники, полиции, скорой помощи», — описывает обстановку сибирячка. Власти ввели строгие ограничения: выходить на улицу, на пляжи и в развлекательные зоны стало опасно и запрещено. Аэропорт был полностью закрыт, рейсы в Новосибирск и обратно приостановлены, а самолет S7, вылетевший 28 февраля, даже не долетел до пункта назначения, будучи развернутым.
Утро 2 марта не принесло полного спокойствия. Несмотря на относительное затишье ночью, около 9 часов утра вновь раздался громкий хлопок — вероятно, очередная попытка сбить ракету. Главной проблемой, помимо опасности, стало скорое окончание оплаченного проживания.
Эта поездка, на которую Татьяна потратила около 450 тысяч рублей, включая три дня в дорогостоящем Atlantis The Royal, должна была стать незабываемым праздником.
Редакция Сиб.фм продолжает следить за ситуацией и надеется на скорейшее и безопасное возвращение всех российских туристов домой.