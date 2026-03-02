Туристка из Новосибирска отметила день рождения в Дубае под взрывы ракет и дронов

«На дорогах было очень много спасательной техники, полиции, скорой помощи», — описывает обстановку сибирячка. Власти ввели строгие ограничения: выходить на улицу, на пляжи и в развлекательные зоны стало опасно и запрещено. Аэропорт был полностью закрыт, рейсы в Новосибирск и обратно приостановлены, а самолет S7, вылетевший 28 февраля, даже не долетел до пункта назначения, будучи развернутым.