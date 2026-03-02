Ричмонд
Мишустин рассказал, когда будут проиндексированы пенсии

Мишустин: пенсии будут проиндексированы с 1 апреля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, прибавка коснется более 4 миллионов человек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В понедельник Мишустин провел совещание с вице-премьерами.

«С 1 января текущего года были увеличены страховые пенсии, вот теперь с 1 апреля проиндексируем социальные пенсии. Прибавка коснется свыше 4 миллионов человек — это, в том числе, и люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты и потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии», — сказал Мишустин.

Он добавил, что увеличатся также выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в ДНР и ЛНР, ликвидаторам аварий на Чернобыльской АЭС и другим категориям граждан.