Власти Большеречья заплатят 50 тысяч рублей за укус безнадзорной собаки

Прокуратура Большереченского района в судебном порядке добилась выплаты компенсации морального вреда для семилетнего ребенка. Мальчика покусала безнадзорная собака.
Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел в октябре прошлого года. Семилетний мальчик возвращался со школы, и в этот момент на него напала на улице бездомная собака. Она несколько раз укусила ребенка за ноги.
Компенсации морального вреда в пользу укушенного мальчика прокуратура решила добиваться от властей Большеречья. Как указало ведомство в исковом заявлении в суд, именно на муниципалитете лежала обязанность обезопасить улицы от безнадзорных животных.
Суд иск прокуратуры удовлетворил. По решению суда власти Большеречья должны заплатить за укус безнадзорной собаки 50 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.