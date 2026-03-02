«Рубрукс» начал выпуск батарей для электромобилей и накопителей энергии на натрии

HVBS-360−50 рассчитан на применение в электромобилях и гибридах, коммунальной, аэродромной и промышленной технике, системах хранения энергии (ESS), сетевых накопителях и автономных энергетических комплексах, а также в гибридных установках и резервных источниках питания. Первые опытные образцы модуля проходят стендовые испытания. Климатические тесты при низких температурах, как указано в сообщении, уже показали результаты, подтверждающие преимущества натрий-ионной технологии. В дальнейшем «Рубрукс» планирует расширять линейку натрий-ионных решений, включая высоковольтные модули для транспорта, гибридов и ESS, а также низковольтные модули для погрузчиков, гольфкаров и специализированных электрокаров.