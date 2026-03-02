«Рубрукс» начал выпуск батарей для электромобилей и накопителей энергии на натрии

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Компания «Рубрукс», участник Сколково (Группа ВЭБ.РФ), разработала и внедрила в производство первый отечественный батарейный модуль из линейки HVBS на базе натрий-ионных аккумуляторных ячеек, предназначенный для транспорта, энергетики и промышленной техники, сообщили в пресс-службе Сколково.
«Проект опирается на два принципиальных решения: натрий-ионная технология и использование отечественной электроники в системе управления батареей. Поддержка “Сколково” помогла перейти к практической отработке: в 2024 году компания получила микрогранты общим размером свыше 1 млн рублей, включая грант на создание опытного образца. Испытания показали эффективность батарейного модуля, и следующим шагом станет расширение линейки HVBS и разработка новых конфигураций», — приводятся в сообщении слова руководителя направления энергетики Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) Антона Скибина.
Одним из ключевых отличий модуля HVBS-360−50 в компании назвали сочетание натрий-ионных элементов нового поколения и отечественной электроники. В системе контроля и управления батареей (BMS) используются микроконтроллеры НИИЭТ ГК «Элемент», что, как отмечается, повышает устойчивость цепочек поставок и расширяет возможности импортозамещения на фоне нестабильности мирового рынка и дефицита лития.
Модуль имеет номинальное напряжение 360 В, энергоемкость 18 кВт-ч и рабочий температурный диапазон от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Он рассчитан на несколько тысяч циклов заряд/разряд и стал развитием линейки батарейных модулей «Рубрукс» с использованием запатентованной технологии монтажа и терморегулирования аккумуляторов.
В сообщении подчеркивается, что натрий-ионные аккумуляторы сохраняют высокую емкость при температурах порядка минус 30 градусов, когда большинство литий-ионных батарей заметно теряют эффективность. Кроме того, современные Na-ion-элементы выдерживают тысячи циклов без существенной деградации и менее склонны к тепловому разгону. Технология также опирается на широко распространенный натрий и не требует кобальта и никеля, что потенциально снижает стоимость батарей, уменьшает зависимость от дефицитных материалов и повышает устойчивость поставок.
HVBS-360−50 рассчитан на применение в электромобилях и гибридах, коммунальной, аэродромной и промышленной технике, системах хранения энергии (ESS), сетевых накопителях и автономных энергетических комплексах, а также в гибридных установках и резервных источниках питания. Первые опытные образцы модуля проходят стендовые испытания. Климатические тесты при низких температурах, как указано в сообщении, уже показали результаты, подтверждающие преимущества натрий-ионной технологии. В дальнейшем «Рубрукс» планирует расширять линейку натрий-ионных решений, включая высоковольтные модули для транспорта, гибридов и ESS, а также низковольтные модули для погрузчиков, гольфкаров и специализированных электрокаров.
О фонде.
Фонд «Сколково» входит в группу ВЭБ.РФ. Одним из стратегических приоритетов группы ВЭБ.РФ до 2030 является достижение технологического лидерства.