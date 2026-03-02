Ричмонд
В новосибирской школе № 12 вместо звонка прозвучит музыка Александра Зацепина

10 марта в школе № 12 вместо привычных звонков ученикам будет звучать музыка Александра Сергеевича Зацепина — в честь 100-летнего юбилея легендарного композитора, который родился в Новосибирске.

Источник: Сиб.фм

К юбилею в Новосибирске запланирована масштабная программа мероприятий, которая продлится весь год. Концерты, фестивали и творческие встречи пройдут в домах культуры, библиотеках и образовательных учреждениях города.

Александр Сергеевич Зацепин написал музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам, в том числе к картинам Леонида Гайдая. Для Новосибирска особенно значимо, что композитор родился в нашем городе, учился в школе № 12 и в музыкальной школе № 1, которая сегодня носит его имя.

Организаторы надеются, что к акции со школьными звонками присоединятся и другие образовательные учреждения города.