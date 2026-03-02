В новосибирской школе № 12 вместо звонка прозвучит музыка Александра Зацепина

Александр Сергеевич Зацепин написал музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам, в том числе к картинам Леонида Гайдая. Для Новосибирска особенно значимо, что композитор родился в нашем городе, учился в школе № 12 и в музыкальной школе № 1, которая сегодня носит его имя.