Вместо рынка на кольце Тихой хотят построить торгово-развлекательный центр

Рынок на улице Добровольского в скором времени может прекратить существование в нынешнем виде. На общественных слушаниях в январе, в которых приняли два физлица и юрлицо ООО «Влад-Статус», которое является арендатором земли под рынком, единогласно поддержано решение о строительстве на его месте торгово-развлекательного центра.
Планы по такой трансформации были давно. В далеком 2013 году рынок обещали превратить в торгово-развлекательный центр, как и многие другие объекты. ООО «Гермес-Прим» собиралась построить там здание в три этажа с парковкой, продовольственным супермаркетом, детским развлекательным комплексом, кафе, боулингом, бильярдом и так далее. Проект — с небольшими исключениями — был одобрен членами градсовета. Но идея так и не была реализована, по каким причинам достоверно неизвестно.
В этот раз инициатором выступило ООО «Влад-Статус», как и другое юрлицо тех же предпринимателей ООО «Крылатый» они являются арендаторами земли под рынком.
Разработка проекта по преобразованию рынка началась еще в 2024 году. Согласно документации по планировке территории, проект предполагает, в частности, реконструкцию кинотеатра «Галактика» (бывший кинотеатр «Союз»). Допускается либо модернизация существующего здания, либо строительство нового объекта культурного развития. Площадь участка составит 1,68 га, максимальная площадь здания — почти 100 тысяч кв. метров.
Кроме того, планируется строительство многоуровневой парковки на 400 машино-мест (площадь участка — 0,57 гектаров), а также создание общественных пространств на территориях с деградирующим природным ландшафтом (1,67 гектаров).
На территории предполагаемой застройки находятся два советских арт-объекта, выполненных в технике смальты. Один из них, в виде бутона, создан художником-монументалистом Алексеем Онуфриенко (автор рыбок из смальты на набережной Спортивной гавани и тематического рельефа с мозаикой на видовой площадке фуникулера). Другой — в виде амфор — выполнен художником Анатолием Кацуком (автор планетария — мозаичной полусферы — в бывшем Центре детского и юношеского творчества, ныне — «Кванториуме»).