Вместо рынка на кольце Тихой хотят построить торгово-развлекательный центр

Планы по такой трансформации были давно. В далеком 2013 году рынок обещали превратить в торгово-развлекательный центр, как и многие другие объекты. ООО «Гермес-Прим» собиралась построить там здание в три этажа с парковкой, продовольственным супермаркетом, детским развлекательным комплексом, кафе, боулингом, бильярдом и так далее. Проект — с небольшими исключениями — был одобрен членами градсовета. Но идея так и не была реализована, по каким причинам достоверно неизвестно.