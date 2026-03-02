Новое пожарное депо открылось в станице Ольгинской

В станице Ольгинской Аксайского района открылось новое здание муниципальной пожарной части № 315. Депо разместилось в современном модульном строении, где созданы все условия для круглосуточной работы личного состава. Ранее подразделение базировалось в приспособленном помещении. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.
В здании предусмотрены кабинет, спальные и складские помещения, санузел с душевой, комната для приема пищи и бокс для пожарных машин.
Часть была создана 15 лет назад и сегодня остается единственным муниципальным пожарным подразделением в области, которое развивается при поддержке местного бюджета.
Пожарные будут обеспечивать безопасность поселений левобережной части Аксайского района. Новое расположение позволит сократить время прибытия на вызовы и быстрее ликвидировать возгорания. Также расчет займется ликвидацией последствий ЧС и профилактической работой с жителями, включая молодежь.
