Новое пожарное депо открылось в станице Ольгинской

В станице Ольгинской Аксайского района открылось новое здание муниципальной пожарной части № 315. Депо разместилось в современном модульном строении, где созданы все условия для круглосуточной работы личного состава. Ранее подразделение базировалось в приспособленном помещении. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.