Военкомат отказал экс-замминистра обороны Иванову в отправке на СВО

Московский военкомат отказал экс-замминистра обороны Иванову в отправке на СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Военный комиссариат Москвы отказал бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову в отправке на СВО, заявил представитель военкомата в Мещанском суде столицы.

«Уведомление об отказе было отправлено Иванову по почте», — заявил представитель военкомата.

Мещанский суд Москвы рассматривает иск Иванова, в котором он просит суд признать незаконным бездействие военного комиссариата Москвы и направить ему ответ на обращение о желании заключить контракт на прохождение воинской службы в зоне СВО. Ответчиком также проходит Минобороны.

