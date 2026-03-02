Военкомат отказал экс-замминистра обороны Иванову в отправке на СВО

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Военный комиссариат Москвы отказал бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову в отправке на СВО, заявил представитель военкомата в Мещанском суде столицы.
«Уведомление об отказе было отправлено Иванову по почте», — заявил представитель военкомата.
Мещанский суд Москвы рассматривает иск Иванова, в котором он просит суд признать незаконным бездействие военного комиссариата Москвы и направить ему ответ на обращение о желании заключить контракт на прохождение воинской службы в зоне СВО. Ответчиком также проходит Минобороны.
Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.Читать дальше