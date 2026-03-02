Ричмонд
Замглавы сельсовета под Новосибирском оштрафовали за снежные валы и гололед

Прокуратура выявила нарушения на улице Каспийской в поселке Садовый.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирском районе чиновник поплатился рублем за плохую уборку дорог зимой. Прокуратура обнаружила снежные валы у пешеходного перехода и скользкое покрытие на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Проверка прошла в поселке Садовый на улице Каспийской. Выяснилось, что дорога не очищена от снега, есть зимняя скользкость, а возле пешеходного перехода образовались снежные валы, что создавало угрозу для пешеходов и водителей.

Главе сельсовета внесли представление, нарушения устранили. Исполняющего обязанности замглавы администрации привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ и оштрафовали на 20 тысяч рублей.