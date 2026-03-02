Глава фирмы по вывозу мусора в Новосибирске не смог оспорить приговор

По материалам дела, в период с мая 2019 года по октябрь 2022 года гендиректор ООО «Транс-Логистик» заключал договоры с муниципальными учреждениями на выполнение работ по сбору и вывозу отходов. В отчетных документах предприниматель завышал объем проделанных работ. Используя эту схему, подсчитали следователи, он похитил свыше 4,5 млн руб. бюджетных средств. Часть из них была легализована через финансовые операции.