FT: решение Трампа атаковать Иран застало Европу врасплох

Европейские лидеры были застигнуты врасплох решением президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану, но теперь вынуждены участвовать в разрастающемся конфликте.

Источник: Reuters

Об этом сообщает газета Financial Times.

«Застигнутые врасплох решением президента США Дональда Трампа бомбить Иран, европейские столицы тем не менее оказываются втянутыми в быстро расширяющийся региональный конфликт», — говорится в публикации.

Авторы статьи подчёркивают, что постепенное вовлечение Евросоюза в кризис на Ближнем Востоке происходит на фоне сохраняющихся разногласий внутри блока по поводу стратегии американского лидера.

28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.

Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана.

Ранее премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер в видеообращении в соцсети X заявил, что Британия разрешила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану.

Он также заявил, что Лондон направит специалистов в Персидский залив для отражения атак БПЛА.

