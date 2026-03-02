FT: решение Трампа атаковать Иран застало Европу врасплох

Об этом сообщает газета Financial Times.
Авторы статьи подчёркивают, что постепенное вовлечение Евросоюза в кризис на Ближнем Востоке происходит на фоне сохраняющихся разногласий внутри блока по поводу стратегии американского лидера.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана.
Ранее премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер в видеообращении в соцсети X заявил, что Британия разрешила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану.
Он также заявил, что Лондон направит специалистов в Персидский залив для отражения атак БПЛА.