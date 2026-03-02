Новосибирцы стали активнее заботиться о своём здоровье

За 2025 год центры здоровья Новосибирской области приняли 102 тысячи человек — почти в два раза больше, чем в 2024 году (52 тыс.). Рост продолжается и в 2026-м: только за февраль приём увеличился на 10% по сравнению с январём.
В регионе на данный момент действует 15 центров здоровья — туда приходят, чтобы проверить давление, уровень сахара и холестерина, получить консультации по отказу от курения, снижению веса и здоровому образу жизни.
Попасть в центр может любой желающий — достаточно иметь полис ОМС и паспорт, прикрепление к поликлинике не требуется.
