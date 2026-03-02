Санитарная авиация доставила в Башкирию бойца СВО для лечения и реабилитации

В субботу, 28 февраля, санитарная авиация встретила у трапа самолета участника специальной военной операции, прибывшего в республику для дальнейшего лечения и реабилитации. По словам министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, год назад боец получил минно-взрывное ранение и проходил лечение в одном из военных госпиталей. У самолета его встретили сотрудники Республиканской клинической больницы имени Куватова, которые сопровождали его до медицинского учреждения.
Также, по данным главы ведомства, в пятницу в деревне Марс Кушнаренковского района произошло смертельное ДТП. При столкновении легкового и грузового автомобилей двое человек погибли на месте. Еще один пострадавший находится на лечении в городской больнице № 21, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
Айрат Рахматуллин также рассказал, что в субботу в Ишимбае автомобиль сбил 15-летнюю девочку. Ребенка с ушибами доставили в районную больницу. После осмотра врачей и необходимых обследований пострадавшую отпустили домой.
