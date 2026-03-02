19-летняя девушка оступилась и погибла под колесами поезда в Заславле

В Заславле под колесами поезда погибла 19-летняя девушка. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Трагедия произошла вечером в воскресенье, 1 марта, на станции «Беларусь». Предварительно установлено, что 19-летняя девушка хотела перейти железнодорожные пути в месте, которое не оборудовано пешеходным переходом. В момент приближения поезда она оступилась, упала на рельсы и оказалась под колесами движущегося состава. Машинист поезда начал экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.
Назначен ряд экспертиз, следователи устанавливают все детали произошедшего.
