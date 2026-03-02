В Омске продают глэмпинг с доходом 600 тысяч в месяц

В Омске подешевела база отдыха в формате глэмпинга, расположенная в СНТ «Полёт-10» в Октябрьском округе. В конце февраля 2026 года на онлайн-площадках появилось объявление о продаже готового бизнеса за 14,6 млн рублей — это на 4,2 млн меньше, чем просили в начале года.
Судя по описанию, в состав актива входят два гостевых дома площадью по 40 кв. м (2022 и 2025 годов постройки). Продавец утверждает, что доход от аренды может достигать до 600 тысяч рублей в месяц, а окупаемость вложений — около 36 месяцев.
Глэмпинг размещён на участке 4,5 сотки. В «пакет» вместе с недвижимостью включают инструменты для обслуживания и ремонта, Renault Logan 2009 года, элементы декора, а также «маркетинговые активы» — бизнес-аккаунты в соцсетях и сайт. Причиной продажи указана занятость владельца в другом проекте.