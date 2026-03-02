В Омске продают глэмпинг с доходом 600 тысяч в месяц

В Омске подешевела база отдыха в формате глэмпинга, расположенная в СНТ «Полёт-10» в Октябрьском округе. В конце февраля 2026 года на онлайн-площадках появилось объявление о продаже готового бизнеса за 14,6 млн рублей — это на 4,2 млн меньше, чем просили в начале года.