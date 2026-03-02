Ричмонд
В Калининграде волонтеры объединились, чтобы подкормить косуль

Животным тяжело искать корм под снегом, добровольцы привезли в лес кукурузу и пшеницу.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде волонтеры объединились, чтобы подкормить косуль, которым сейчас, несмотря на наступление весны, трудно отыскать корм под снегом. Отличились участники сообщества «Грибы, Ягоды, Травы. Калининградская область» в «ВК».

Добровольцы организовали акцию добра по подкорму животных — в лес привезли более 10 тонн кукурузы и пшеницы. Все делали по согласованию с минприроды региона и вместе с егерями и охотоведами.

Еще в середине февраля участники группы организовал сбор средств на покупку кормов. Всего за сутки им удалось собрать больше 126 тысяч рублей. Эти деньги и ушли на угощение копытным.

На протяжении двух недель шла работа по подкорму косуль во всех районах Калининградской области. Так удалось спасти множество животных.