В Калининграде волонтеры объединились, чтобы подкормить косуль, которым сейчас, несмотря на наступление весны, трудно отыскать корм под снегом. Отличились участники сообщества «Грибы, Ягоды, Травы. Калининградская область» в «ВК».
Добровольцы организовали акцию добра по подкорму животных — в лес привезли более 10 тонн кукурузы и пшеницы. Все делали по согласованию с минприроды региона и вместе с егерями и охотоведами.
Еще в середине февраля участники группы организовал сбор средств на покупку кормов. Всего за сутки им удалось собрать больше 126 тысяч рублей. Эти деньги и ушли на угощение копытным.
На протяжении двух недель шла работа по подкорму косуль во всех районах Калининградской области. Так удалось спасти множество животных.