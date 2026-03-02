Ричмонд
В Челябинске активно вывозят снег из возможных мест подтопления

В городе проводят проливку канализации, чтобы избежать проблем.

Источник: 1obl.ru

В Челябинске активно вывозят снег из потенциальных мест подтопления. Коммунальщики очищают ливневки, проливают канализационную систему, главы районов проводят оперативную работу в потенциально опасных местах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» с аппаратного совещания в мэрии.

Глава города Алексей Лошкин подчеркнул, что осталась буквально неделя, чтобы предотвратить затопления. Особое внимание уделят Эстонским болотам и поселку КПЗиС, где бывают потопы. Также вывозить снег начали из проблемных зон Калининского района.

Вице-мэр Дмитрий Агеев рассказал, что последние недели в городе проводят проливку канализации. После снегопада повторят еще раз. Сейчас город полностью готов к весеннему паводку.