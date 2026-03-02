«Безобразие полное!»: глава Башкирии возмутился состоянием трассы Стерлитамак-Уфа

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 2 марта глава региона Радий Хабиров рассказал об итогах своей поездки в Мурадымовское ущелье на прошлых выходных. Он отметил, что в темное время суток поехал за рулем и выехал на трассу Стерлитамак — Уфа, освещение которой его возмутило. Он обратился к министру транспорта республики и ко всем причастным к ремонту и содержанию дорог и обрушился на них с критикой.
— Я жалобы эти много раз слышал, но в этот раз сам ехал. Уж лучше бы они тогда не начинали (ремонт — Ред.). Влупили туда денег на трассу Р-240, мы этим занимались — вся трасса должна быть освещенной. Пять километров проехал — опять трасса темная. Безобразие полное! — заявил Хабиров.
Глава Башкирии потребовал от Минтранса пригласить через две недели на совещание руководство дорожного управления, которое отвечает за освещение трассы.
— У них сперва то кабель украли, то что-то не так сделали, а деньги запросили. Мне в прокуратуру начать обращаться? Или министру звонить и говорить, разберитесь пожалуйста, потому что туда денег много влупили? Там вся трасса 120 километров должна быть освещена, а она не работает! — высказался Хабиров.
