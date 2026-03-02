«Безобразие полное!»: глава Башкирии возмутился состоянием трассы Стерлитамак-Уфа

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 2 марта глава региона Радий Хабиров рассказал об итогах своей поездки в Мурадымовское ущелье на прошлых выходных. Он отметил, что в темное время суток поехал за рулем и выехал на трассу Стерлитамак — Уфа, освещение которой его возмутило. Он обратился к министру транспорта республики и ко всем причастным к ремонту и содержанию дорог и обрушился на них с критикой.