Политолог оценил вероятность вступления Европы в войну с Ираном

Напомним, Евросоюз уже заявил об усилении военно-морской миссии в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане после старта военной операции США и Израиля в Иране. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она уточнила, что теперь в регионе будут дежурить пять судов из ЕС.