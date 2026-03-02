Ричмонд
Политолог оценил вероятность вступления Европы в войну с Ираном

Франция, Великобритания и Германия могут вступить в войну с Ираном на стороне США и Израиля в случае, если противостояние затянется. Такое мнение NEWS.ru высказал немецкий политолог Александр Рар.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Собеседник NEWS.ru считает, что государства Европы уже длительное время демонстрируют готовность сотрудничать с Вашингтоном в военной сфере и намерены доказать «приверженность» Израилю, поэтому могут принять участие в ликвидации «диктаторского режима» в Иране. Эксперт уточнил, что в войну с Исламской Республикой вступят Лондон, Париж и Берлин.

«Это никак не способствует попыткам Европы стать независимым полюсом в мировой политике. ЕС хочет милитаризироваться, создавать ВПК. Настоящая война в Иране и в Персидском заливе даст возможность европейцам профилироваться», — добавил Рар.

Напомним, Евросоюз уже заявил об усилении военно-морской миссии в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане после старта военной операции США и Израиля в Иране. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она уточнила, что теперь в регионе будут дежурить пять судов из ЕС.

Ранее Каллас высказалась о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Она уточнила, что его «смерть» является переломным моментом для страны, после чего народ республики получит больше свободы. Бывший заместитель главы МИД Индии Канвал Сибал обратил внимание, что Каллас подменяет понятия, заявляя, что Хаменеи «просто умер», между тем его смерть — «целенаправленное политическое убийство».

