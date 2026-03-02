Шокирующие подробности ночного задержания на Рышкановке в Кишиневе: жертва агрессора найден в луже крови

В Кишиневе вечером в воскресенье на Московском проспекте ловили наркомана, а он с ножом напал на полицейских.
Те открыли предупредительный огонь.
Наркомана повязали.
Чикаго какой-то.
И жертва, и 39-летний подозреваемый жили в подвале дома. У погибшего возник конфликт с мужчиной, в результате которого он его убил.
Вскоре личность нападавшего была установлена. При задержании он вел себя агрессивно и угрожал полицейским ножом. Правоохранителям пришлось произвести выстрелы в воздух. После того, как подозреваемый сдался, он был обезоружен и задержан на 72 часа. Против него возбуждено уголовное дело.
Напомним, в эти выходные в одной из квартир на Ботанике был обнаружен убитым 48-летний мужчина. Он был смертельно ранен ножом после внезапно вспыхнувшего конфликта.