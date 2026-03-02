Шокирующие подробности ночного задержания на Рышкановке в Кишиневе: жертва агрессора найден в луже крови

Вскоре личность нападавшего была установлена. При задержании он вел себя агрессивно и угрожал полицейским ножом. Правоохранителям пришлось произвести выстрелы в воздух. После того, как подозреваемый сдался, он был обезоружен и задержан на 72 часа. Против него возбуждено уголовное дело.