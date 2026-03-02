Новосибирск оказался в эпицентре масштабного цифрового сбоя

По данным системы мониторинга, первые сигналы о неполадках начали поступать около 09:00 по местному времени. Жители города сообщают о невозможности открыть страницы ФАС, маркетплейса Ozon и социальной сети «ВКонтакте». Проблема носит массовый характер и не зависит от браузера или устройства.