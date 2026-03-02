Ричмонд
Новосибирск оказался в эпицентре масштабного цифрового сбоя

2 марта 2026 года жители Новосибирска столкнулись с массовыми проблемами доступа к интернет-сервисам, включая маркетплейсы, стриминговые платформы и банковские приложения. Сбой зафиксирован у абонентов нескольких провайдеров, об этом сообщает сервис «Сбой.рф».

Источник: Сиб.фм

По данным системы мониторинга, первые сигналы о неполадках начали поступать около 09:00 по местному времени. Жители города сообщают о невозможности открыть страницы ФАС, маркетплейса Ozon и социальной сети «ВКонтакте». Проблема носит массовый характер и не зависит от браузера или устройства.

Пользователи предполагают, что сбой мог быть вызван техническими работами на магистральных линиях связи или DDoS-атакой на оборудование провайдеров. Официальные компании пока не комментируют ситуацию, проводятся проверки.

Специалисты «Сбой.рф» прогнозируют, что восстановление стабильной работы сервисов может занять несколько часов, до завершения технических работ.