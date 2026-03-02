Новосибирск оказался в эпицентре масштабного цифрового сбоя

По данным системы мониторинга, первые сигналы о неполадках начали поступать около 09:00 по местному времени. Жители города сообщают о невозможности открыть страницы ФАС, маркетплейса Ozon и социальной сети «ВКонтакте». Проблема носит массовый характер и не зависит от браузера или устройства.
Пользователи предполагают, что сбой мог быть вызван техническими работами на магистральных линиях связи или DDoS-атакой на оборудование провайдеров. Официальные компании пока не комментируют ситуацию, проводятся проверки.
Специалисты «Сбой.рф» прогнозируют, что восстановление стабильной работы сервисов может занять несколько часов, до завершения технических работ.