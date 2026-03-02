Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Совсем не тот хищник». Белорусские рыбаки ловили щуку, а поймали выдру на Чигиринском водохранилище

Белорусы поймали выдру вместо щуки во время рыбалки на Чигиринском водохранилище.

Источник: Комсомольская правда

На Чигиринском водохранилище рыболовы вытащили из лунки живую выдру, пишет fishingby.com.

Необычная поклевка произошла 27 февраля накануне официального закрытия щучьего сезона в Беларуси. Рыбаки расставили жерлицы на рассвете, но сработала за весь день только одна. Флажок уверенно «выстрелил» и рыболовы подумали, что попалась трофейная щука. Однако, когда добычу подвели к лунке, стало ясно, что это не щука.

— Оказался совсем не тот хищник. Живца, который предназначался для хищницы, схватила выдра весом около трех килограммов, — рассказали рыбаки.

Зверька освободили от крючка и отпустили.

Ранее мы рассказывали, как белорус поймал гигантскую щуку во время зимней рыбалки, а потом сразу — еще две: «Стали тащить, а там — “крокодил”!».

Но еще белорусских рыбаков предупредили о штрафах до 4500 рублей за лов щуки с 1 марта.