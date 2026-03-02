«Совсем не тот хищник». Белорусские рыбаки ловили щуку, а поймали выдру на Чигиринском водохранилище

Необычная поклевка произошла 27 февраля накануне официального закрытия щучьего сезона в Беларуси. Рыбаки расставили жерлицы на рассвете, но сработала за весь день только одна. Флажок уверенно «выстрелил» и рыболовы подумали, что попалась трофейная щука. Однако, когда добычу подвели к лунке, стало ясно, что это не щука.